Siciliano con científicos del CONICET: “Pensar un país con más producción y crecimiento requiere escuchar y trabajar junto a quienes se dedican a investigar y a innovar”

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas participó de un conversatorio con científicos de los institutos que conforman el Conicet Córdoba. “Córdoba demuestra que el conocimiento y el desarrollo económico se pueden vincular, es una visión que vamos a llevar desde Provincias Unidas al Congreso de la Nación”, agregó. Además se reunió con Radicales Auténticos y dirigentes del peronismo de la zona sur de la ciudad.

El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, participó este martes de una jornada de diálogo organizada por el Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, el cual reúne a 42 Institutos de Investigación y Transferencia de la provincia.

En este marco, Siciliano remarcó la tarea trascendental que los investigadores cordobeses llevan adelante y el aporte que desde su trabajo realizan para impulsar la producción y la innovación.

“Córdoba demuestra que el conocimiento y el desarrollo económico se pueden vincular, es una visión que vamos a llevar desde Provincias Unidas al Congreso de la Nación. Pensar un país con más producción y crecimiento requiere escuchar y trabajar junto a quienes se dedican a investigar y a innovar”, dijo Siciliano.

“Sabemos las dificultades que atraviesa la ciencia en Argentina, también sabemos que desde Córdoba siempre hemos defendido y apoyado a nuestros científicos”, añadió.

Importante encuentro con Radicales Auténticos y dirigentes del peronismo de la zona sur

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas participó de un importante encuentro que reunió a dirigentes y militantes del Radicalismo Auténtico y del peronismo de la zona sur en el Club Vialidad.

“Este encuentro nos confirma que estamos en el camino correcto. Sumamos fuerza, sumamos ideas y construimos una estrategia común. El desafío es enorme, pero con convicción y trabajo en equipo vamos a llevar adelante el proyecto de Provincias Unidas para que Argentina retome la senda de la producción, el trabajo y el desarrollo”, dijo Siciliano.

Charla, propuestas y debates junto a jóvenes estudiantes

Invitado por la institución, Siciliano asistió a la charla convocada por jóvenes estudiantes del colegio Castelfranco, un espacio del que participan alumnos de los últimos años.

Además, el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba participó de la firma del convenio entre la Legislatura, el Ministerio de Educación y el Instituto General Manuel Belgrano, para que los alumnos puedan realizar pasantías en la Unicameral.

“Cada encuentro con la juventud es una oportunidad para renovar la esperanza: ellos son la energía y la creatividad que necesitamos para construir una sociedad más justa, solidaria y llena de oportunidades”, dijo Siciliano.

Ideas para impulsar el turismo receptivo

Siciliano se reunió con Guías de Turismo de la ciudad de Córdoba, con quienes conversó sobre el rol trascendental de su tarea para impulsar un sector que en los últimos años tuvo un gran crecimiento, de la mano de ideas innovadoras y trabajo articulado entre el Estado y sectores privados.

Apertura de los Juegos Universitarios Cordobeses

Siciliano participó del acto formal de apertura de esta propuesta organizada por la Universidad Provincial de Córdoba junto a la Agencia Córdoba Deportes y Federación del Deporte Universitario Argentino FeDUA y que cada año convoca a miles de jóvenes de toda la provincia y el país.

“Es un orgullo impulsar desde el Gobierno de Córdoba estos juegos que son un espacio de encuentro, integración y camaradería, donde jóvenes de todo el país comparten valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo”, dijo Siciliano.

Familias cordobesas acceden a sus escrituras

Además participó del acto de entrega de escrituras a 195 familias de la zona sur de la ciudad de Córdoba que pudieron acceder a las mismas a través del programa provincial Tu Casa, Tu Escritura.

“Este programa es una muestra de que cuando el Estado está presente y trabaja en equipo con los vecinos, se logran transformaciones profundas que cambian vidas para siempre”, sostuvo Siciliano.