Senado frenó cinco decretos de Milei: rechazaron cuatro delegados y un DNU

En una derrota rotunda para el Ejecutivo, el Senado rechazó este jueves cuatro decretos delegados y un Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaban desmantelar organismos públicos como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Marina Mercante.

La Cámara alta dio un golpe político al gobierno de Javier Milei al desactivar —con amplio respaldo opositor— un paquete de reformulaciones estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. Los decretos ya habían sido cuestionados y anulados previamente por Diputados, y ahora fueron ratificados en su desactivación por el Senado.

Entre los decretos rechazados figuraron:

Cuatro decretos delegados que proponían:

• Transformar al INTA y al INTI en organismos dependientes del Ministerio de Agricultura e Industria, eliminando su autonomía.

• Disolver Vialidad Nacional y reasignar sus funciones a otros organismos estatales.

• Cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

• Eliminar la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo.

La votación reflejó una amplia desaprobación del plan oficialista. Para algunos bloques, estas reformas representaban un ataque a la capacidad del Estado para gestionar políticas públicas estratégicas. El senador Pablo Bensusán (PJ) expresó: “Destruir el INTA y el INTI es destruir años de trabajo en ciencia y tecnología”; mientras que el fueguino Pablo Blanco (UCR) denunció que el gobierno buscó vaciar los organismos para luego eliminarlos.

El jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, defendió la iniciativa señalando que se trataba de una “reorganización legal” y no de cierres, cuestionando la oposición por entorpecer una reforma necesaria.