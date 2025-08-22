Senado convirtió en ley el financiamiento universitario

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprobó hoy la ley de financiamiento universitario que actualiza partidas, mejora remuneraciones y ajusta becas por inflación. El texto será enviado a la Casa Rosada, donde el Ejecutivo anticipó un veto.

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Universitario, que contempla una actualización presupuestaria para gastos de funcionamiento, recomposición salarial del personal docente y no docente, y ajustes en becas e investigación de acuerdo con el IPC. La iniciativa recibió un amplio respaldo de bloques opositores como Unión por la Patria, UCR y parte del PRO.

La votación resultó en 58 afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Entre los votos cordobeses, se destacaron los apoyos de Alejandra Vigo y Luis Juez, mientras que Carmen Álvarez Rivero se pronunció en contra.

El senador radical Flavio Fama defendió con énfasis la iniciativa: “¿Creen que tendremos un mejor país con gente ignorante? Es sentido común en la era del conocimiento”. En tanto, Eduardo “Wado” de Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Con el veto, los argentinos perdimos un año sin construcción de aulas y con docentes que perdieron más del 30 % del poder adquisitivo”.

El proyecto, impulsado por la diputada Blanca Osuna, prevé actualizaciones bimestrales del presupuesto, objetivos específicos de inversión en extensión universitaria, investigación y paritaria docente con piso inflacionario, bajo control de la AGN.

A pesar de la sanción, el Ejecutivo ya anticipó que vetará esta ley. Desde la oposición sostuvieron que la norma es una respuesta a la crítica situación del sistema universitario público y aseguraron que insistirán en su aplicación.