Secuestran motos y autos en un operativo de control en la costanera de Villa Carlos Paz

En la madrugada de hoy se realizó un operativo conjunto en la costanera de Villa Carlos Paz, donde se labraron actas por infracción al Código de Convivencia Ciudadana y se secuestraron motocicletas y automóviles.

En la madrugada de hoy, se llevó a cabo un operativo de control en la costanera de Villa Carlos Paz, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona y controlar el cumplimiento de las normas vigentes.

Durante el procedimiento, personal interviniente labró actas por infracción al Código de Convivencia Ciudadana y procedió al secuestro de motocicletas y automóviles que no cumplían con los requisitos establecidos, según se informó oficialmente.

El operativo fue realizado por efectivos de la U.R.D. Punilla, con apoyo de la Guardia de Infantería y personal municipal, y fue fiscalizado por el director de la U.R.D. Punilla, crio. insp. lic. Hernán Guayanes, junto a oficiales superiores.

