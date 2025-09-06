Se viene el Open Chess Tour en Villa Carlos Paz: 1,5 millones en premios y grandes maestros confirmados

Del 11 al 14 de septiembre se jugará en el Central Suites Hotel el torneo abierto por sistema suizo a 7 rondas, con presencia de grandes maestros y una bolsa récord de premios.

Nuestra ciudad será sede del Open Chess Tour “Master Ciudad de Villa Carlos Paz”, un certamen internacional que repartirá 1.500.000 pesos en premios y que ya cuenta con una veintena de jugadores titulados confirmados, encabezados por los grandes maestros Leonardo Tristán, Andrés Rodríguez y Diego Valerga.

El torneo se disputará del 11 al 14 de septiembre en el Central Suites Hotel (Libertad 21), bajo el sistema suizo a 7 rondas y con un ritmo de 90 minutos más 30 segundos desde la primera movida. Se trata de un evento abierto, sin requerimiento mínimo de ELO, lo que permitirá la participación de ajedrecistas de distintos niveles.

Premios principales

La escala general incluye importantes reconocimientos económicos:

1° premio: $300.000

2° premio: $250.000

3° premio: $200.000

4° premio: $130.000

5° premio: $100.000

6° premio: $70.000

7° premio: $50.000

Además, habrá distinciones especiales de $80.000 para el mejor jugador entre 1800 y 1999 de ranking, el mejor entre 0 y 1799, el mejor Supra 60, la mejor femenina y el mejor cordobés. Los premios no son acumulativos.

Calendario de juego

Jueves 11/9 – 13:30 hs : Inauguración

: Inauguración Jueves 11/9 – 14:00 hs : 1ª ronda

: 1ª ronda Jueves 11/9 – 19:00 hs : 2ª ronda

: 2ª ronda Viernes 12/9 – 09:30 hs : 3ª ronda

: 3ª ronda Viernes 12/9 – 15:30 hs : 4ª ronda

: 4ª ronda Viernes 12/9 – 20:30 hs : Blitz 3+2

: Blitz 3+2 Sábado 13/9 – 10:00 hs : 5ª ronda

: 5ª ronda Sábado 13/9 – 16:00 hs : 6ª ronda

: 6ª ronda Domingo 14/9 – 09:00 hs : 7ª ronda

: 7ª ronda Domingo 14/9: Entrega de premios al finalizar la última ronda

El árbitro principal será el AI OI Juan Durán, acompañado por el AI Igor Dubrovich como adjunto. La organización está a cargo del AI OI Nahuel Santianes, con dirección del MI Guillermo Soppe.