Se quebró la UCR Córdoba: no habrá internas y De Loredo podría aliarse con La Libertad Avanza

Generación X se baja de las internas impuestas por la Justicia Federal. Alejandra Ferrero, referente del espacio, criticó duramente al sector ligado a Ramón Mestre y apuntó contra el “cordobesismo”.

Un cimbronazo político sacudió a la Unión Cívica Radical (UCR) en Córdoba ante el cierre del plazo legal para la presentación de alianzas electorales. El espacio Generación X, liderado por Rodrigo de Loredo, decidió bajar su lista para competir en las internas partidarias fijadas inicialmente para este domingo 10 de agosto, dejando la posibilidad de que el diputado nacional compita sin internas o se alíe con La Libertad Avanza.

La noticia fue confirmada por Alejandra Ferrero, portavoz de De Loredo y presidenta del bloque en la Legislatura de Córdoba, quien explicó que “a la sociedad no le interesa hablar de la interna del radicalismo, por eso dimos un paso al costado: no vamos a seguir hablando de esta interna”.

Ferrero fue muy crítica con la lista rival “Más Radicalismo”, liderada por el exintendente Ramón Mestre. “Queremos mirar el futuro, queremos representar una nueva opción que mire hacia el futuro; que la lista que quiere ir a la interna siga mirando hacia el pasado”, afirmó en diálogo con Cba24n.

El retiro de Generación X habilita la candidatura única de “Más Radicalismo” en la UCR Córdoba. Ferrero denunció la intervención judicial del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja en el proceso y acusó que detrás de Mestre está el aval del peronismo cordobés: “El PJ Córdoba intenta destruir al sector mayoritario del radicalismo y al candidato más competitivo de la UCR, que no es otro que Rodrigo de Loredo. De Loredo es la amenaza real al corazón del cordobesismo. No peleamos contra una línea interna, peleamos contra el cordobesismo”.

Por otro lado, la Mesa Directiva del Partido UCR Córdoba solicitó formalmente la renuncia del presidente del comité provincial, Marcos Ferrer, y pidió que Rodrigo de Loredo asuma la responsabilidad política por la crisis actual, calificando la renovación como “la única vía para devolverle la dignidad al partido y recuperar la confianza de la sociedad cordobesa”.

Fuente: Cba24n.