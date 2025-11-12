Se programó el operativo de seguridad para el clásico Instituto – Talleres

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) definió el dispositivo de seguridad para el clásico cordobés que cerrará el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

La Mesa del Cosedepro estableció el operativo de seguridad para el encuentro entre Instituto Atlético Central Córdoba y el Club Atlético Talleres, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El esquema fue presentado por el titular del organismo, Dr. Marcelo Frossasco, junto a autoridades de los clubes, la Agencia Córdoba Deportes y representantes de la Policía de Córdoba, Bomberos, FPA y demás instituciones provinciales y municipales que integran la mesa de trabajo.

El clásico se disputará solo con público local y, como es habitual, los accesos contarán con controles de Tribuna Segura. En las inmediaciones y dentro del estadio, trabajarán efectivos de Policía, Bomberos, FPA, Defensa Civil y organismos de control municipales, además del personal de seguridad privada.

Según se informó, la delegación de Instituto se alojará en el hotel Howard Johnson, mientras que el plantel de Talleres lo hará en el Orfeo Suites de Rodríguez del Busto.

También se confirmó la “Copa Córdoba”

Durante la misma reunión, el Cosedepro aprobó los operativos de seguridad para los partidos de la Copa Córdoba, el certamen amistoso que enfrenta a los clubes principales de la provincia.

El primer cruce será este miércoles, entre Belgrano y Racing, desde las 20:00 horas en el estadio Julio César Villagra.

El segundo encuentro se disputará el jueves 13, cuando Instituto reciba a Talleres en el estadio de Alta Córdoba, también a las 20:00.