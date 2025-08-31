Schiaretti lanzó su candidatura en Córdoba y advirtió: “Milei aplica un ajuste cruel”

El exgobernador encabezó un acto multitudinario del PJ Capital y presentó a Provincias Unidas como alternativa a los “extremos”. Llaryora lo respaldó con un fuerte mensaje contra el oficialismo nacional.

El exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, oficializó su campaña este viernes en un acto realizado en el Hotel Quórum, donde reunió a dirigentes del PJ Capital y presentó a Provincias Unidas como la fuerza que busca posicionarse como tercera vía en el escenario nacional.

Críticas a Milei y al kirchnerismo

Schiaretti señaló que la política argentina atraviesa “un cambio de época” y que los extremos ya no ofrecen respuestas. “El kirchnerismo se apaga como una llama consumida”, expresó, mientras que sobre el presidente Javier Milei dijo que es “hijo del desastre que dejó el kirchnerismo en la patria” y que hoy aplica “un ajuste cruel”.

El exmandatario cuestionó que, bajo la actual gestión, los jubilados cobran un 47% menos que en 2017, se redujo a la mitad el presupuesto universitario, se castigó a las personas con discapacidad y se paralizó la inversión en rutas nacionales.

Provincias Unidas como alternativa

El frente Provincias Unidas, impulsado por Schiaretti, ya reúne a los gobernadores de Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe y recientemente sumó a Corrientes, consolidando un perfil federal. “No importa si el origen es radical, peronista, del PRO o socialista. Lo que importa es compartir una visión de país: una Argentina de producción y trabajo, federal, que respete las instituciones y que sea un país normal”, sostuvo.

Llaryora y el respaldo cordobés

El gobernador Martín Llaryora, último orador del acto, fue categórico: “Cada voto que no vaya a Juan termina siendo un voto a Milei, un voto a la crueldad y en contra de nuestro modelo. Nosotros defendemos a Córdoba, pero para hacerlo necesitamos un país que genere condiciones de progreso para todos los argentinos”.

El mandatario provincial criticó la “motosierra” libertaria y la contrapuso con políticas de salud, educación e infraestructura: “Hay que cambiar la motosierra por los mamógrafos, por las netbooks, por los caminos, por los hospitales y por las escuelas”.

La lista

La nómina de candidatos de Provincias Unidas está encabezada por Juan Schiaretti, seguido por Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.