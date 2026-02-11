Schiaretti jurará como diputado nacional por Córdoba y renuncia a cobrar la dieta

El exgobernador confirmó que asumirá su banca en la Cámara de Diputados, se integrará al bloque Provincias Unidas y anunció que no percibirá dieta ni gastos de representación, manteniendo solo sus ingresos profesionales y jubilatorios.

El exgobernador Juan Schiaretti confirmó a través de sus redes sociales que este jueves jurará como diputado nacional por Córdoba, en el marco de una sesión especial de la Cámara Baja. Lo hará integrando el bloque Provincias Unidas, espacio que se presenta como tercera fuerza en el Congreso y que plantea una agenda de corte federal y anclada en los intereses del interior productivo.

En el mismo mensaje, Schiaretti anunció que renunció a cobrar la dieta y los gastos de representación correspondientes a su nuevo cargo. Aclaró que sus ingresos seguirán siendo los que percibe por su actividad profesional y por su jubilación ordinaria nacional, una definición que buscó destacar desde el primer día de su desembarco en el Congreso.

Provincias Unidas, tercer bloque y perfil federal

Schiaretti fue electo diputado nacional en las elecciones del 23 de octubre de 2025 por la lista de Provincias Unidas, un espacio que reúne a dirigentes de corte provincialista y que se propone disputar incidencia propia en la Cámara, diferenciándose tanto del oficialismo nacional como de la principal oposición.

Según lo expresado por el exgobernador, el bloque se plantea como “tercera fuerza nacional”, con eje en la defensa del interior productivo, la agenda de las provincias y la búsqueda de mayor equilibrio en la distribución de recursos entre Nación y jurisdicciones subnacionales.

Un desembarco demorado por razones de salud

Aunque su mandato comenzó formalmente el 10 de diciembre de 2025, Schiaretti no pudo asumir en esa fecha debido a una intervención cardíaca que lo obligó a mantenerse fuera de la actividad pública durante varias semanas. Recién ahora, una vez superada esa etapa, se concretará la jura en el recinto, completando así la representación de Córdoba en Diputados.

El arribo del exmandatario provincial se produce en un año sin elecciones nacionales, pero con debates de alto impacto en el Congreso, entre ellos reformas económicas, cambios en regímenes laborales, previsionales y eventuales ajustes en la relación Nación-provincias. Su presencia dentro de un bloque de perfil federal refuerza la expectativa de que Córdoba mantenga un rol activo en esas discusiones.

Señal política: asumir, pero sin salario legislativo

La decisión de no cobrar dieta ni gastos de representación fue presentada por Schiaretti como una definición personal, en línea con su trayectoria como dirigente provincial. Según explicó, continuará percibiendo solo sus ingresos profesionales y su jubilación, en un contexto de fuerte sensibilidad social por los costos de la política y la situación económica general.

El gesto se inscribe también en la disputa simbólica por la representación del “interior productivo” frente al poder central. Desde Córdoba, el ahora diputado buscará combinar un discurso de austeridad en el gasto político con la defensa de mayores recursos y autonomía para las provincias, una agenda que ya formó parte de su plataforma en las elecciones nacionales de 2023 y que ahora trasladará al recinto legislativo.

Con la jura prevista para este jueves, el exgobernador vuelve así al centro de la escena política nacional, esta vez desde una banca en Diputados y bajo el paraguas de un bloque que intentará capitalizar el descontento del interior con las decisiones de la Casa Rosada. El alcance real de esa influencia quedará atado, en buena medida, a la capacidad de Provincias Unidas de actuar de manera coordinada en las votaciones clave del año parlamentario.