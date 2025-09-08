Schiaretti: “El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen y den tranquilidad en cada hogar”

El ex gobernador de Córdoba y primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas se expresó tras las elecciones bonaerenses con un mensaje enfocado en la economía familiar y la necesidad de un rumbo distinto.

El ex gobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, publicó un mensaje en su cuenta de X luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

“Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar. Hay un camino para no volver a frustrarnos”, afirmó.

Con esta declaración, Schiaretti volvió a plantear uno de los ejes de su propuesta: la necesidad de reordenar la economía sobre la base de la producción, el trabajo y salarios suficientes, en línea con el proyecto que encabeza Provincias Unidas, la fuerza política de alcance federal que busca consolidarse como alternativa en el escenario nacional.