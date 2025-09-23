Schiaretti cuestionó la medida “electoralista” de Milei sobre las retenciones y pidió la eliminación definitiva: “Con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro”

El exgobernador cordobés y actual candidato a diputado nacional por Provincias Unidas consideró que la suspensión de retenciones hasta octubre solo busca un rédito electoral. También se pronunciaron Miguel Siciliano y Martín Llaryora.

El anuncio del presidente Javier Milei de suspender las retenciones al agro hasta el 31 de octubre generó un inmediato rechazo desde el espacio Provincias Unidas.

El exgobernador Juan Schiaretti calificó la decisión como electoralista y remarcó que “las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral”. Señaló que el campo necesita previsibilidad y reglas permanentes, ya que la producción se planifica en el largo plazo, y advirtió que “con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro”.

También se pronunció el legislador provincial y candidato a diputado Miguel Siciliano, quien sostuvo que “las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad” y afirmó que la decisión de Milei es “una medida pensada únicamente para pasar las elecciones”.

En paralelo, el gobernador Martín Llaryora recordó que desde el inicio de su gestión reclamó la eliminación de las retenciones y enfatizó que su supresión “no debe ser transitoria, sino definitiva”.

De este modo, la dirigencia cordobesa de Provincias Unidas coincidió en rechazar la iniciativa nacional y remarcar la necesidad de un cambio estructural que garantice previsibilidad a largo plazo para el campo y las economías regionales.