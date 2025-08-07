Schiaretti cuestionó el “ajuste brutal a hachazos” del gobierno de Milei: “Necesitamos una política sincera, sin extremos”

El exgobernador de Córdoba volvió a criticar la política económica del presidente Javier Milei, al considerar que el ajuste “debe hacerse con justicia y sentido común”.

En un mensaje publicado este jueves en su perfil de X (ex Twitter), Juan Schiaretti expresó fuertes críticas al gobierno nacional y alertó sobre las consecuencias de lo que calificó como un “ajuste brutal”.

“Es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también es cierto que ese orden debe hacerse con justicia y sentido común”, afirmó. Según el dirigente cordobés, es tan perjudicial “la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva de medicamentos a los jubilados o abandona las rutas”.

“Eso –advirtió– es imposible de sostener en el tiempo”.

Schiaretti insistió en la necesidad de evitar los extremos: “Necesitamos una política sincera, sin extremos. Saltar de un extremo al otro solo nos condena al fracaso”.

El exgobernador remarcó que es posible “tener una economía ordenada y humana” y subrayó que quienes gestionaron con responsabilidad “lo sabemos: no se trata de dogmas, sino de realismo, planificación y una apuesta firme al trabajo y la producción”.

Por último, concluyó: “Sin trabajo no hay economía que se sostenga. Sin seriedad y previsibilidad, no hay inversión posible”.