Sarmiento sorprendió a River y lo hundió en su peor racha del torneo

Con gol de Iván Morales, el Verde ganó 1-0 y agravó el mal momento del Millonario.

En el estadio Monumental y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, River cayó 0 a 1 ante Sarmiento este domingo, sumando su cuarta derrota consecutiva.

El único gol del encuentro llegó a los 17’, cuando Iván Morales aprovechó un rebote dentro del área tras un remate que Franco Armani no logró contener. A partir de ahí, River intentó reaccionar, pero se mostró impreciso en los metros finales y volvió a carecer de eficacia.

No hubo expulsiones ni decisiones de VAR que alteraran el resultado. Sarmiento se replegó con orden, resistió los ataques y sostuvo la ventaja con un bloque defensivo sólido. River dominó la posesión, aunque sin ideas claras para quebrar al rival.

El resultado deja al conjunto de Núñez en una situación preocupante, mientras que Sarmiento festeja un triunfo histórico en una cancha difícil que le permite alejarse de la zona baja.

Impacto en la tabla

River: 18 puntos , ubicado ahora en la 5.ª posición de la Zona B .

, ubicado ahora en la . Sarmiento: 15 puntos, sube al 8.º puesto de la Zona B.

Próximos partidos