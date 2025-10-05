San Martín (SJ) 0 – Instituto 0: reparto sin goles en el Hilario Sánchez

El local tuvo las más claras —incluido un remate al poste— y la Gloria se llevó un punto trabajado en San Juan.

En el Ingeniero Hilario Sánchez y por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, San Martín de San Juan e Instituto empataron 0–0 este sábado, en un duelo intenso y áspero, con mucha segunda pelota y pocas situaciones netas.

San Martín manejó mejor los momentos del primer tiempo y forzó a la defensa visitante cerca de su área. La ocasión más clara fue un disparo de Marco Iacobellis al palo, que pudo cambiar la historia. Instituto, ordenado, cerró caminos por adentro y apostó a las transiciones, pero le faltó precisión en los metros finales.

Tras el descanso, el local sostuvo la iniciativa y volvió a merodear el gol con remates desde media distancia; el arquero visitante respondió firme cuando lo exigieron. La Gloria mejoró en la presión tras pérdidas y ganó metros, aunque no registró tiros al arco, por lo que el 0–0 terminó ajustado a lo que ofrecieron.

Impacto en la tabla

Instituto suma 12 puntos (2–6–3) y queda 10.º en la Zona B .

suma (2–6–3) y queda . San Martín (SJ) alcanza 11 puntos (2–5–4) y queda 11.º en la Zona B.

Próximos partidos