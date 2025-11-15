San Martín de San Juan y Godoy Cruz descendieron a la Primera Nacional

En una definición cargada de dramatismo, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza perdieron la categoría este sábado y descendieron a la Primera Nacional, mientras que Aldosivi de Mar del Plata ganó su “final” por la permanencia y aseguró su continuidad en la Liga Profesional.

La última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional dejó dos golpes fuertes en la pelea por el descenso. En Mar del Plata, Aldosivi se impuso por 4-2 sobre San Martín de San Juan y se salvó de la caída, en un partido que tuvo un cierre electrizante y que terminó condenando al equipo cuyano.

Al mismo tiempo, en Mendoza, Godoy Cruz empató 1-1 con Deportivo Riestra y también descendió, al quedar entre los peores de la tabla anual. Con estos resultados, los dos descensos quedaron definidos: San Martín de San Juan y Godoy Cruz jugarán la próxima temporada en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

La “final” en Mar del Plata

En el estadio José María Minella, San Martín de San Juan llegó a estar en ventaja, pero Aldosivi reaccionó en el tramo final del partido y terminó ganando 4-2, resultado que le permitió alcanzar la línea necesaria para mantenerse en Primera y, al mismo tiempo, selló el descenso del conjunto sanjuanino.

El Verdinegro, que había regresado recientemente a la máxima categoría, cerró así una campaña muy floja: terminó último en la tabla de promedios y también en la tabla anual, por lo que su caída a la Primera Nacional quedó sentenciada más allá de los otros marcadores de la fecha.

Godoy Cruz, al descenso después de 17 años

En Mendoza, Godoy Cruz necesitaba ganar y esperar una combinación favorable para forzar al menos un desempate. Sin embargo, apenas empató 1-1 frente a Deportivo Riestra y, aun si hubiera conseguido el triunfo, la victoria de Aldosivi en Mar del Plata lo dejaba igualmente sin chances de permanencia.

El Tomba descendió por su ubicación en la tabla anual, después de una temporada irregular en la que no logró reaccionar a tiempo. La caída a la Primera Nacional pone fin a un ciclo de 17 años consecutivos en la élite del fútbol argentino.

Dos tablas, dos caminos al mismo desenlace

El sistema de descensos vigente combina la tabla anual y la tabla de promedios. En esta definición, Godoy Cruz quedó condenado por ser uno de los peores equipos del año en la suma de puntos de los torneos, mientras que San Martín de San Juan descendió por su mal promedio, luego de una campaña muy por debajo de lo esperado.

En los dos casos, la jornada final solo confirmó una tendencia que arrastraban desde hace varios meses: dificultades para sumar de local, derrotas clave ante rivales directos y rachas negativas que los dejaron sin margen de reacción en el tramo decisivo del campeonato.

Con la permanencia asegurada de Aldosivi, la Liga Profesional ya conoce a los dos equipos que dejarán su lugar en la máxima categoría. A partir de 2026, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza deberán rearmarse en la Primera Nacional, con el objetivo de recuperar, lo antes posible, el sitio que acaban de perder.