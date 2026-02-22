San Lorenzo cortó la sequía y se impuso 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en casa

El Ciclón pegó de entrada con Luciano Vietto a los 24 segundos y lo liquidó en el segundo tiempo con Alexis Cuello a los 39 minutos. En el Nuevo Gasómetro, volvió al triunfo y cortó una racha sin goles.

San Lorenzo volvió a sonreír en casa: venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto este domingo en el Nuevo Gasómetro, por la sexta fecha del Torneo Apertura, y se acomodó tras dos partidos sin convertir. El equipo de Leandro Romagnoli resolvió el partido con un golpe de arranque y lo cerró cerca del final, cuando el trámite pedía paciencia.

El 1-0 llegó casi desde el vestuario. En la primera acción profunda del partido, Luciano Vietto apareció para empujarla y marcar a los 24 segundos del primer tiempo, un gol que cambió el escenario: San Lorenzo ganó tranquilidad y Estudiantes quedó obligado a asumir riesgos.

Con la ventaja, el Ciclón manejó mejor los tiempos y buscó no desordenarse, mientras la visita intentó crecer con tenencia y alguna transición rápida. En ese tramo, el partido se volvió más friccionado que fluido, con San Lorenzo priorizando el orden y el control de los espacios.

En el segundo tiempo, Estudiantes de Río Cuarto empujó con más gente y el local apostó a lastimar cuando quedaban huecos. Y cuando el 1-0 empezaba a quedar corto, llegó el golpe final: a los 39 minutos del complemento, Alexis Cuello definió para el 2-0 y terminó de bajar la persiana.

Con este resultado, San Lorenzo suma tres puntos importantes en su cancha y recupera eficacia, mientras Estudiantes se vuelve a Río Cuarto con un partido cuesta arriba desde el arranque y sin margen para el error.

En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a Instituto este martes a las 19.15. Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, será local ante Huracán este jueves a las 19.30.