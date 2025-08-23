San Lorenzo 1 – Instituto 0: Salinardi marca en su debut y le da el triunfo al Ciclón ante la Gloria

El juvenil anotó temprano en el segundo tiempo y San Lorenzo ganó un partido clave en el Nuevo Gasómetro.

Este sábado, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, en el estadio Nuevo Gasómetro, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto de Córdoba gracias a un gol de Branco Salinardi, cuando transcurría apenas 1 minuto del segundo tiempo, de cabeza tras un córner bien ejecutado por Matías Reali. Fue su primer partido como titular y su primer gol en Primera División.

El tramo final tuvo roces y mucha segunda pelota. San Lorenzo administró la ventaja con oficio y se quedó con tres puntos valiosos; Instituto empujó sin claridad y se fue con bronca por no haber capitalizado sus mejores minutos.

Impacto en la tabla

Con este resultado, San Lorenzo alcanza los 11 puntos (3 triunfos, 2 empates, 1 derrota) y se mantiene en la pelea por el liderazgo de la Zona B.

Instituto, en cambio, suma 5 puntos en 6 fechas y continúa en la parte baja de la tabla, con un arranque irregular.

Próximos partidos