Sábados de diciembre con ascensos nocturnos guiados al cerro La Cruz en Villa carlos Paz

La Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz ofrecerá ascensos nocturnos gratuitos al cerro La Cruz todos los sábados de diciembre, con inscripción previa y cupos limitados.

La Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Gobierno de la Ciudad invita a vecinos y turistas a participar de los ascensos nocturnos gratuitos al cerro La Cruz, que se realizarán durante todo el mes de diciembre, los días sábados.

La actividad está destinada a personas a partir de los 7 años, con inscripción previa vía WhatsApp, el mismo día sábado, al número 3541 528822, con cupos limitados.

Los ascensos comienzan a las 18:30 desde la base del cerro, en el Complejo Aerosilla, con regreso nocturno previsto desde las 22:00. El recorrido tiene una duración aproximada de 3 horas y se considera de dificultad media, por lo que el acceso y la permanencia en la actividad quedan sujetos a la evaluación de los guías especializados a cargo.

Durante el ascenso, los guías comparten información sobre la geología, la flora y fauna del lugar, así como referencias sobre la historia del lago San Roque y de la ciudad, en un entorno que permite disfrutar del atardecer en contacto directo con la naturaleza.

Al caer la noche, el descenso ofrece una experiencia distinta, con la posibilidad de contemplar la ciudad iluminada en un ambiente relajado, favoreciendo el disfrute del paisaje durante todo el recorrido.

La actividad se suspende en caso de lluvia, tormentas o fuertes vientos.