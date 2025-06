Russo fue presentado como nuevo DT de Boca y apuntó contra las versiones sobre su salida de San Lorenzo

El entrenador regresó oficialmente al club de la Ribera y aseguró que “se dijeron muchas tonterías”. El presidente Juan Román Riquelme encabezó la presentación en Ezeiza.

Miguel Ángel Russo fue presentado este lunes como nuevo director técnico de Boca Juniors, en un acto encabezado por el presidente Juan Román Riquelme en el predio que el club posee en Ezeiza. El experimentado entrenador, que debió pagar 300 mil dólares para rescindir su contrato con San Lorenzo, regresó al club donde obtuvo la Copa Libertadores 2007, en medio de rumores y versiones que él mismo se encargó de desmentir.

“Se han dicho muchas cosas y tonterías. La mayoría de lo que se dijo no son verdades”, expresó Russo en sus primeras declaraciones tras asumir el cargo. “Siempre he tenido diálogo con Román. Más allá de que me fui de Boca, él siempre me llamaba. Mantenemos una relación muy cerrada, con códigos propios”, explicó.

Durante la presentación, Riquelme destacó el vínculo personal con el flamante DT y recordó su pasado glorioso con el club: “Presentamos al último DT que nos regaló la Libertadores y porque es mi amigo. Vamos a intentar ayudarlo. Ojalá que disfrutes. Te quiero y felicidades”, expresó con emoción.

Russo, oriundo de Lanús, afirmó sentirse preparado y entusiasmado con este nuevo ciclo: “Sé lo que significa Boca. Estoy muy contento. Tenemos que trabajar mucho y competir. Me gusta lo que hago y estoy muy bien con mi cuerpo técnico. Siempre buscando lo mejor”.

También se refirió a los desafíos actuales del fútbol y al rol del entrenador en un contexto social y generacional cambiante. “Hoy, hablar con los jóvenes es distinto. Vivo aprendiendo y actualizándome. El técnico ya no ocupa el mismo lugar que antes, pero hay que saber llevar las relaciones”, sostuvo.

Respecto al armado del plantel para el segundo semestre, Russo fue cauto pero reconoció que el Consejo de Fútbol está trabajando intensamente: “Siempre está latente en Boca la llegada de jugadores. Pero hasta que no se concrete, hay que tener calma. Hay que aportar una forma de juego que represente a este club”.

Finalmente, destacó la importancia del compromiso colectivo: “El jugador es lo más importante. Es clave tener compromiso, juego, y eso el plantel lo tiene. El fútbol es un juego de equipo”.

El debut oficial de Miguel Ángel Russo como nuevo DT de Boca será el lunes 16 de junio ante Benfica de Portugal, en el Hard Rock Stadium de Miami, por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes de la FIFA.