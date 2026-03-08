Russell ganó en Melbourne en el arranque de la nueva era de la Fórmula 1; Colapinto fue 14° tras una penalización

El británico de Mercedes se quedó con el Gran Premio de Australia este 8 de marzo y encabezó un 1-2 junto a Kimi Antonelli. En la primera carrera bajo el reglamento 2026, Franco Colapinto clasificó 16°, recibió un stop-and-go en la largada y terminó 14° en Albert Park.

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó un resultado fuerte en Melbourne: George Russell ganó el Gran Premio de Australia y lideró el doblete de Mercedes, con Kimi Antonelli en el segundo puesto. El podio lo completó Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto y Lando Norris cerró el top 5.

La clasificación del sábado ya había anticipado el buen arranque de Mercedes. Russell se quedó con la pole con un registro de 1:18.518, seguido por Antonelli y Isack Hadjar. Más atrás quedaron Leclerc, Oscar Piastri, Norris y Hamilton. En ese contexto, Franco Colapinto avanzó a la Q2, pero no pudo meterse entre los 15 mejores tiempos definitivos y quedó ubicado en el 16° puesto para la largada.

En carrera, Colapinto tuvo un comienzo complicado. Los comisarios le aplicaron una sanción de stop-and-go por una infracción en el procedimiento de grilla: un integrante del equipo tocó su auto después de la señal de 15 segundos, una falta que el reglamento castiga de manera obligatoria. Esa penalización lo relegó en el clasificador y condicionó toda su prueba, que terminó con el argentino en el 14° lugar, a dos vueltas del ganador. Su mejor giro fue de 1:22.926, el séptimo más rápido de la competencia.

Más allá del resultado, Melbourne marcó el estreno formal del nuevo reglamento técnico y deportivo de la categoría. Entre los cambios más visibles aparece la eliminación del DRS tal como se lo conocía hasta 2025 y su reemplazo por un esquema de aerodinámica activa, con modos diferenciados para recta y curva. También debutó el Overtake Mode, una asistencia eléctrica para el sobrepaso, mientras que los autos son más chicos y livianos: el peso mínimo bajó de 800 a 768 kilos, con neumáticos más angostos y una distancia entre ejes más corta.

Ese nuevo marco reglamentario ya empezó a influir en la dinámica de las carreras. En Australia, por ejemplo, la largada se realizó con un procedimiento actualizado, que incorpora avisos visuales específicos antes de la partida. En ese escenario, la adaptación de los equipos y los pilotos pasó a ser un factor central desde la primera fecha, tanto en el rendimiento puro como en la ejecución operativa.

Para Alpine, el balance fue moderado: Pierre Gasly sumó el último punto disponible con su 10° puesto, mientras que Colapinto quedó fuera de la zona de puntos tras una carrera que se le torció desde el inicio. En cambio, Mercedes abrió el campeonato con una señal contundente en una temporada que promete estar atravesada por la adaptación al reglamento más rupturista de los últimos años.