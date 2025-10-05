Russell ganó el GP de Singapur y McLaren se consagró campeón de constructores: Colapinto, 16°

El Gran Premio de Singapur, disputado este domingo en Marina Bay, tuvo dominio absoluto de George Russell, que encabezó el podio por delante de Verstappen y Norris. McLaren celebró el título mundial de constructores, mientras Franco Colapinto completó una actuación sólida y terminó delante de su compañero de equipo.

En la calurosa noche de Singapur, este domingo, George Russell (Mercedes) se impuso de punta a punta en una carrera sin fisuras. El británico defendió la pole y controló el ritmo con autoridad durante las 62 vueltas del trazado urbano de Marina Bay, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

Foto: X Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Con este resultado, McLaren se aseguró el Campeonato Mundial de Constructores por segundo año consecutivo, superando ampliamente a Red Bull en la tabla y consolidando su dominio técnico y estratégico en la categoría.

En el campeonato de pilotos, Oscar Piastri mantiene el liderazgo, aunque su ventaja sobre Norris se redujo a 22 puntos. Verstappen, tercero en el Mundial, sigue con posibilidades matemáticas de título.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) completó una muy buena largada, ganando dos posiciones en las primeras curvas y mostrando consistencia durante toda la carrera. Finalizó 16.º, por delante de su compañero Pierre Gasly, y sin errores bajo el exigente calor y desgaste del circuito asiático.

La victoria de Russell refuerza la recuperación de Mercedes en la recta final del campeonato, mientras McLaren celebra un nuevo doblete técnico que consolida su regreso al primer plano de la Fórmula 1.