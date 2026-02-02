Rosario Central y River empataron sin goles en un duelo intenso en el Gigante de Arroyito

El Canalla y el Millonario igualaron 0-0 este domingo, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido de dominio repartido, un gol de Sebastián Driussi anulado por el VAR y grandes actuaciones de Santiago Beltrán y Ángel Di María.

River Plate y Rosario Central protagonizaron un 0-0 cargado de tensión en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El equipo de Marcelo Gallardo mantuvo el invicto y sigue como líder con 7 puntos, mientras que el conjunto rosarino de Jorge Almirón llegó a 4 unidades tras un inicio de campeonato que incluyó derrota ante Belgrano y victoria frente a Racing.

En la primera mitad, River asumió el control del juego desde la posesión y la circulación de la pelota. Con Juan Fernando Quintero como eje y movilidad constante de Tomás Galván, Sebastián Driussi y Facundo Colidio, el Millonario se plantó en campo rival y obligó a Jeremías Ledesma a intervenir ante varios remates de media distancia. La jugada más discutida llegó cerca del cierre de la etapa inicial: Driussi convirtió dentro del área tras una acción llena de rebotes, el tanto fue convalidado en primera instancia y, luego de la revisión del VAR, se anuló por posición adelantada del delantero, lo que generó fuertes reclamos de la visita.

Central, más replegado en ese tramo, apostó a un bloque compacto y a la jerarquía de Ángel Di María para salir rápido cada vez que recuperó la pelota. El ídolo canalla avisó con un cambio de frente que encontró a Enzo Giménez y terminó en un cabezazo exigido de Alejo Veliz controlado por Santiago Beltrán, que ya empezaba a perfilarse como una de las figuras de la noche.

El complemento mostró un desarrollo invertido. Empujado por su gente, Rosario Central adelantó líneas, ganó intensidad en el mediocampo con Franco Ibarra y Vicente Pizarro y empezó a jugar más cerca del área rival. Di María se recostó unos metros más atrás para entrar en contacto con la pelota y habilitó en varias oportunidades a Gaspar Duarte, que ingresó en el entretiempo y fue una de las llaves ofensivas del local. Primero, un pase profundo del rosarino terminó en un centro rasante que Veliz no llegó a empujar por centímetros; luego, otra pelota larga encontró a Duarte mano a mano, pero Beltrán salió rápido y desactivó una ocasión clarísima.

River respondió a partir de los cambios, con el ingreso de Marcos Acuña, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina e Ian Subiabre, pero le costó recuperar el control del juego. El equipo de Gallardo ya no tuvo la misma claridad en tres cuartos de cancha y terminó aferrado a la seguridad de su arquero y a una defensa que resistió los embates finales de un Central decidido a quedarse con los tres puntos. Las estadísticas reflejaron ese reparto de protagonismo: el Millonario terminó con cerca del 66% de posesión y 17 remates contra 9 del local, pero el Canalla generó las chances más netas en el tramo final.

El 0-0 dejó sensaciones mixtas para ambos. River perdió el puntaje ideal, aunque se mantiene en lo más alto de la Zona B y encadenó su tercer partido consecutivo sin recibir goles, con Beltrán consolidado como alternativa mientras se recupera Franco Armani. Central, por su parte, reforzó su imagen competitiva en casa, con Di María como bandera futbolística y un equipo que volvió a mostrar carácter ante uno de los candidatos del torneo.

En la próxima fecha, el conjunto de Núñez será local ante Tigre en el Monumental, mientras que Rosario Central viajará a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi, ambos encuentros programados para el sábado. Allí se verá si el punto en Arroyito funciona como plataforma de despegue o como oportunidad perdida para los dos protagonistas de uno de los duelos más atractivos de este inicio de campeonato.