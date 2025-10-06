Rosario Central 2 – River 1: Malcorra lo dio vuelta en Arroyito y la roja a Portillo marcó el quiebre

Borja abrió a los 9’, Ibarra igualó a los 21’ y Malcorra firmó el 2–1 a los 56’; al Colibrí le anularon el empate por VAR.

En el Gigante de Arroyito y por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Rosario Central venció 2–1 a River este domingo, en un partido cambiante y con final apretado. El Millonario se puso arriba temprano con Miguel Borja (9’ PT), pero el Canalla reaccionó rápido: Franco Ibarra capturó un rebote en el área y niveló a los 21’ PT. En el complemento, con la visita condicionada por la expulsión de Juan Portillo (39’ PT, doble amarilla), Ignacio Malcorra conectó de media distancia y selló el 2–1 a los 11’ ST.

Hubo polémica grande: un gol de Borja fue anulado por intervención del VAR por posición de Colidio en la línea. En el cierre, River empujó (un toque de Bautista Dadín dio en el palo y Nacho Fernández remató alto) y Armani sostuvo a su equipo con manos firmes, pero Central resistió y se quedó con tres puntos de oro.

Impacto en la tabla

Zona B: River queda con 18 pts (4.º), Rosario Central también 18 pts (5.º, con un partido menos). En la tabla anual, el Canalla se mantiene líder.

