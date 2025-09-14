Rosario Central 1 – Boca 1: gol olímpico de Di María para sellar el empate en Arroyito

Boca pegó primero con un cabezazo de Battaglia, pero el ídolo canalla igualó directo desde el córner y encendió la tarde en el Gigante.

Este domingo, en el Gigante de Arroyito y por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Rosario Central y Boca empataron 1–1 en un partido caliente y con momentos de gran intensidad.

El Xeneize abrió el marcador a los 20’: Rodrigo Battaglia ganó en el área y conectó de cabeza para el 0–1. La ventaja duró poco porque, a los 24’, Ángel Di María dibujó un gol olímpico impecable: la pelota se cerró desde el tiro de esquina y se metió sin desvíos, desatando la explosión en Arroyito.

El segundo tiempo mantuvo la tensión, con Boca intentando lastimar en transición y Central empujando desde los costados y la pelota parada. Hubo fricción, amonestaciones y arquero exigido en ambos arcos, pero el marcador no volvió a moverse. El resultado dejó sensaciones contrapuestas: Boca dejó escapar la chance de estirar su racha de victorias, y Central celebró la joya de su figura para sostener un punto valioso.

Impacto en la tabla

Boca llega a 13 puntos ( 3–4–1 ) y se ubica 4.º en la Zona A .

llega a ( ) y se ubica . Rosario Central suma 11 puntos (2–5–0) y queda 6.º en la Zona B.

