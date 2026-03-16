River venció a Sarmiento y sumó otra victoria en el arranque del ciclo Coudet

River derrotó 2 a 0 a Sarmiento este domingo en el Monumental, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Los goles del conjunto millonario fueron de Sebastián Driussi e Ian Subiabre, en una noche que también marcó el primer triunfo de Eduardo Coudet como local.

River le ganó 2 a 0 a Sarmiento este domingo en el estadio Monumental, por una nueva jornada del Torneo Apertura, y confirmó su levantada en el comienzo del ciclo de Eduardo Coudet. El equipo de Núñez fue superior durante gran parte del partido y resolvió el trámite con autoridad ante el conjunto de Junín.

El primer gol llegó en el tramo final de la etapa inicial, cuando Sebastián Driussi aprovechó una acción dentro del área y definió de taco para abrir el marcador. Ya en el segundo tiempo, Ian Subiabre amplió la diferencia y terminó de encaminar una victoria que River construyó con control de pelota, presión alta y mayor peso ofensivo.

El partido también quedó condicionado por la expulsión de Gabriel Díaz en Sarmiento, una acción que dejó al equipo visitante con diez jugadores antes del cierre del primer tiempo y facilitó el dominio del local en el resto de la noche. A partir de ahí, River administró mejor los tiempos, encontró más espacios y sostuvo la ventaja sin sobresaltos.

Con este resultado, River consiguió su segundo triunfo consecutivo en el torneo y fortaleció el inicio de una nueva etapa con Coudet al frente del plantel. Para Sarmiento, en cambio, la derrota significó otro golpe en una campaña irregular, con dificultades para sostenerse fuera de Junín.

En la próxima fecha, River visitará a Estudiantes de Río Cuarto este domingo 22 a las 17.45, mientras que Sarmiento será local frente a Aldosivi ese mismo día desde las 15.30.