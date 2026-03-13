River venció a Huracán en el debut de Coudet y sumó un triunfo clave en Parque Patricios

El equipo de River derrotó 2 a 1 a Huracán este jueves por una nueva fecha del Torneo Apertura. Los goles del conjunto millonario fueron de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, mientras que Jordy Caicedo marcó para el Globo.

River le ganó 2 a 1 a Huracán este jueves en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en un partido intenso por el Torneo Apertura que marcó además el estreno de Eduardo Coudet como entrenador del conjunto millonario.

El equipo visitante abrió el marcador con un gol de Sebastián Driussi, pero Huracán logró reaccionar antes del descanso y llegó al empate por intermedio de Jordy Caicedo, que convirtió de penal. En un trámite caliente y cambiante, River volvió a ponerse en ventaja en el complemento con otro penal, esta vez ejecutado por Gonzalo Montiel, que terminó sellando el resultado definitivo.

La victoria le dio aire a River en una noche exigente y le permitió comenzar con el pie derecho el ciclo de Coudet, en una cancha siempre compleja. Para Huracán, en cambio, quedó la frustración de haber alcanzado el empate y no poder sostener el resultado en el tramo decisivo del encuentro.

En la próxima fecha, River recibirá a Sarmiento este domingo a las 19.45 en el Monumental, mientras que Huracán visitará a Aldosivi el lunes a las 15.30 en Mar del Plata.