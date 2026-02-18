River sufrió pero venció 1-0 a Ciudad de Bolívar y avanzó en la Copa Argentina

Con un penal de Juanfer Quintero a los 86 minutos, el equipo de Marcelo Gallardo destrabó un partido incómodo en San Luis y se metió en 16avos de final. El próximo rival será Aldosivi.

River debutó en la Copa Argentina con un triunfo trabajado: venció 1-0 a Ciudad de Bolívar este martes en el Estadio Único La Pedrera, en San Luis, y avanzó a los 16avos de final. El Millonario dominó la pelota y jugó gran parte del partido en campo rival, pero recién pudo romper el cero en el tramo final.

El encuentro se mantuvo cerrado durante más de una hora, con un rival ordenado que achicó espacios y obligó a River a insistir sin demasiada claridad en los últimos metros. En ese contexto, el equipo de Marcelo Gallardo acumuló aproximaciones, pero le costó traducir la superioridad territorial en situaciones nítidas.

La apertura llegó sobre el final: River tuvo un penal y Juanfer Quintero lo cambió por gol a los 86 minutos para el 1-0 definitivo. Con la ventaja, el cierre se jugó con tensión pero sin sobresaltos mayores, y el Millonario selló la clasificación.

Con este resultado, River pasó de ronda y ya tiene rival confirmado para la próxima instancia: enfrentará a Aldosivi en 16avos de final.