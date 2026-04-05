domingo, abril 5, 2026
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River goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental y sigue en alza en el Apertura

El equipo de Eduardo Coudet se impuso este domingo ante el Pirata con un doblete de Tomás Galván y otro gol de Facundo Colidio. Con la victoria, el Millonario llegó a 23 puntos y quedó como escolta de la Zona B, mientras Belgrano se mantuvo con 19.

River derrotó 3-0 a Belgrano este domingo en el Más Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, y confirmó su buen momento con otra victoria contundente en casa. El conjunto de Núñez resolvió el partido con autoridad y sumó tres puntos que lo dejaron bien posicionado en la pelea de la Zona B.

La apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Galván aprovechó un rebote y empujó la pelota para el 1-0. Ya en el complemento, Facundo Colidio amplió de cabeza a los 58 y otra vez Galván, a los 83, cerró la goleada para River.

Más allá del resultado, el desarrollo también mostró una superioridad clara del local. River terminó con 66,4% de posesión, sacó 20 remates contra 9 de Belgrano, registró 5 tiros al arco frente a 3 de su rival y también dominó en córners, con 8 contra 1.

Con este triunfo, el equipo de Coudet alcanzó los 23 puntos y quedó a tres del líder Independiente Rivadavia. Belgrano, en tanto, siguió con 19 unidades y quedó en el quinto puesto de la zona tras una fecha en la que dejó pasar una chance importante de acercarse más arriba.

El 3-0 también reforzó la racha positiva de River, que enlazó su cuarta victoria consecutiva desde la llegada del nuevo entrenador y llegará con confianza a una seguidilla exigente entre torneo local y competencia internacional. Para Belgrano, la caída significó un freno en un tramo del campeonato en el que todavía sigue metido en la pelea, pero con menos margen.

lajornada
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