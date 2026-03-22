River ganó en Río Cuarto, sigue en alza y llega bien perfilado al cruce con Belgrano

El conjunto de Eduardo Coudet venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto este domingo por la fecha 12 del Torneo Apertura. Los goles fueron de Gonzalo Montiel, de penal, y Maximiliano Salas, en una tarde con protagonismo del VAR y con un nuevo avance de River en la Zona B.

River derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto este domingo en el estadio Antonio Candini, por una nueva jornada del Torneo Apertura, y consiguió un triunfo importante para seguir afirmándose en la pelea de la Zona B.

El partido tuvo un desarrollo incómodo para el conjunto visitante, que no mostró su mejor versión pero logró resolverlo en los momentos clave. Uno de los ejes de la tarde estuvo en la intervención del VAR, que anuló un gol del local y luego sancionó un penal para River, convertido por Gonzalo Montiel para abrir el marcador.

A partir de esa ventaja, el trámite siguió siendo trabajoso para el equipo de Coudet, que no terminó de dominar con claridad pero supo sostener el resultado. Ya en el cierre, Maximiliano Salas aprovechó la última jugada del encuentro y marcó el 2 a 0 definitivo para sellar la victoria.

Con este resultado, River encadenó su tercera victoria consecutiva y quedó bien posicionado en su zona, en un tramo del campeonato en el que empieza a mostrar mayor regularidad. Para Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, fue otro golpe en una campaña complicada, que lo mantiene en el fondo de la tabla.

En la próxima fecha, River será local ante Belgrano, mientras que Estudiantes de Río Cuarto visitará a Aldosivi.