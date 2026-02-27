River ganó 3-1 ante Banfield en el Monumental y despidió a Gallardo con un triunfo

En el último partido del “Muñeco” como DT, el Millonario cortó la racha negativa con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. Banfield había empatado justo antes del descanso con Mauro Méndez, pero River resolvió el partido en el arranque del segundo tiempo.

River se impuso 3-1 a Banfield este jueves en el Monumental, en una noche atravesada por la emoción de la despedida de Marcelo Gallardo y por la necesidad futbolística de volver a ganar. El equipo arrancó con decisión, encontró rápido la ventaja y, aunque sufrió el empate sobre el cierre del primer tiempo, lo liquidó con autoridad en el inicio del complemento.

El 1-0 llegó a los 13 minutos: Lucas Martínez Quarta abrió el marcador y desató el primer desahogo en Núñez. River tuvo control y presencia en campo rival, pero Banfield logró sostenerse en partido y, cuando parecía que se iba al descanso abajo, encontró el empate: a los 45, Mauro Méndez puso el 1-1 y dejó el cierre de la etapa inicial con tensión.

La reacción de River fue inmediata. Apenas iniciado el segundo tiempo, a los 46, Sebastián Driussi marcó el 2-1 y devolvió la tranquilidad. Con el rival obligado a salir, el Millonario aprovechó espacios y terminó de encaminar la historia a los 58, cuando Joaquín Freitas anotó el 3-1 y selló una victoria que, además de tres puntos, funcionó como despedida con final feliz para Gallardo.

Con el resultado consumado, River cerró la noche con festejo y aplausos, en un Monumental que le bajó el telón a un ciclo con un triunfo que era tan necesario como simbólico.

En la próxima fecha, River visitará a Independiente Rivadavia este lunes a las 21.30.