River empató 1-1 con Blooming en su debut en la Sudamericana y el partido también dejó bronca por la TV

El equipo de Eduardo Coudet igualó este miércoles 8 en Santa Cruz de la Sierra, en un estreno condicionado por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 5 minutos. Sebastián Driussi adelantó al Millonario, pero Antony Vásquez selló el empate para el conjunto boliviano en el complemento.

River comenzó su camino en la Copa Sudamericana 2026 con un empate 1-1 frente a Blooming en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, por la primera fecha del Grupo H. El conjunto argentino sumó en Bolivia, pero el desarrollo del partido quedó fuertemente marcado por la temprana expulsión de Martínez Quarta, que lo obligó a jugar casi todo el encuentro con un hombre menos.

La roja llegó a los 5 minutos y cambió el escenario desde el arranque. Aun así, River logró ponerse en ventaja a los 35, cuando Driussi definió una jugada colectiva y marcó el 1-0. La diferencia, sin embargo, no duró demasiado en el segundo tiempo: a los 53, Antony Vásquez encontró el empate para Blooming y dejó el resultado definitivo.

Más allá de la inferioridad numérica, el equipo de Coudet sostuvo el partido y terminó rescatando un punto en una cancha siempre exigente. Las estadísticas finales mostraron una noche de mayor posesión para el local, que cerró con 63,7% de la pelota, 10 remates y 3 tiros al arco, contra 5 intentos y 2 disparos al arco de River. Con este resultado, ambos quedaron con 1 punto al cabo de la primera jornada del grupo.

Fuera de lo futbolístico, el encuentro también generó un fuerte malestar entre los hinchas por la transmisión. En la previa ya estaba confirmado que el partido solo podía verse por DSports y por la plataforma DGO, con suscripción previa, y durante el desarrollo del juego se multiplicaron en redes sociales las quejas por la exclusividad, las dificultades de acceso y reportes de cortes o fallas técnicas.

Así, el debut de River en la Sudamericana dejó un saldo doble: un empate trabajado en Bolivia después de jugar casi todo el partido con diez, y una discusión renovada por las condiciones de acceso a las transmisiones de las copas internacionales. El próximo paso del Millonario en el certamen será como local ante Carabobo, en una fase de grupos que también integran Red Bull Bragantino y el propio Blooming.