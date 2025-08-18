River 4 – Godoy Cruz 2: festival de goles en el Monumental con dobletes de Driussi y Galoppo

River arrancó firme, vivió un momento de paridad y selló la victoria con contundencia en Núñez.

Este domingo, en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, River superó 4-2 a Godoy Cruz en un duelo imprevisible.

River inauguró el marcador a los 3’ con un golazo de Sebastián Driussi desde afuera del área. Godoy Cruz no tardó en responder: Agustín Auzmendi empató a los 9’ tras un desborde desde la derecha. River recuperó la ventaja a los 19’ con un tanto de Giuliano Galoppo, pero el elenco mendocino volvió a sorprender: de penal, Auzmendi puso el 2-2 a los 28’ tras una falta dentro del área.

Antes del descanso, un cabezazo de Galoppo en el 45+5’, luego de un tiro de esquina perfecto de Quintero, puso el 3 a 2. Apenas comenzado el complemento, Driussi completó su doblete con una definición sutil dentro del área, y el partido quedó sellado.

River mostró contundencia y capacidad de reacción, consolidándose como líder y manteniendo las expectativas altas de cara a la revancha de Copa Libertadores.

