River 1 – Riestra 2: golpe del Malevo en Núñez y silbidos para el Millonario

Alonso y Ramírez hicieron la hazaña visitante; Galoppo había empatado. El VAR anuló un gol a Borja y River sumó su cuarta derrota al hilo.
En el Más Monumental y por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, River cayó 2–1 ante Deportivo Riestra este domingo, en un partido que dejó preocupación en Núñez y celebraciones históricas para la visita.
El Malevo pegó de entrada: a los 12’, Antony Alonso abrió el marcador tras un centro preciso. River reaccionó y alcanzó la igualdad a los 25’ con un derechazo de Giuliano Galoppo desde la frontal. Pero el arranque del complemento volvió a favorecer a Riestra: a los 51’, Pedro Ramírez empujó en el área chica el 2–1 que sería definitivo.
El local monopolizó la pelota y el tiro de esquina, pero chocó contra un Arce inspirado y su propia falta de puntería. Hubo además un momento clave: Miguel Borja convirtió el 2–2, aunque el VAR lo anuló por fuera de juego, lo que desató el fastidio en la tribuna. El cierre, con apuro y centros, no movió el resultado.
El equipo de Marcelo Gallardo encadenó su cuarta derrota consecutiva entre Copa y Liga; Riestra, sólido en su plan y efectivo en las áreas, se llevó un triunfo de enorme valor en su pelea por la cima.
Impacto en la tabla
- Deportivo Riestra se afirma líder de la Zona B, ahora con 22 puntos.
- River queda con 18 puntos y cede el primer puesto.
Próximos partidos
- River: vs Racing — jueves 2 de octubre, 18:00, Gigante de Arroyito (Copa Argentina, cuartos de final). Luego, visita a Rosario Central — domingo 5 de octubre, 21:15 (LPF).
- Deportivo Riestra: vs Vélez — lunes 6 de octubre, 19:00 (LPF).