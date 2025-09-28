River 1 – Riestra 2: golpe del Malevo en Núñez y silbidos para el Millonario

Alonso y Ramírez hicieron la hazaña visitante; Galoppo había empatado. El VAR anuló un gol a Borja y River sumó su cuarta derrota al hilo.

En el Más Monumental y por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, River cayó 2–1 ante Deportivo Riestra este domingo, en un partido que dejó preocupación en Núñez y celebraciones históricas para la visita.

El Malevo pegó de entrada: a los 12’, Antony Alonso abrió el marcador tras un centro preciso. River reaccionó y alcanzó la igualdad a los 25’ con un derechazo de Giuliano Galoppo desde la frontal. Pero el arranque del complemento volvió a favorecer a Riestra: a los 51’, Pedro Ramírez empujó en el área chica el 2–1 que sería definitivo.

El local monopolizó la pelota y el tiro de esquina, pero chocó contra un Arce inspirado y su propia falta de puntería. Hubo además un momento clave: Miguel Borja convirtió el 2–2, aunque el VAR lo anuló por fuera de juego, lo que desató el fastidio en la tribuna. El cierre, con apuro y centros, no movió el resultado.

El equipo de Marcelo Gallardo encadenó su cuarta derrota consecutiva entre Copa y Liga; Riestra, sólido en su plan y efectivo en las áreas, se llevó un triunfo de enorme valor en su pelea por la cima.

Impacto en la tabla

Deportivo Riestra se afirma líder de la Zona B , ahora con 22 puntos .

se , ahora con . River queda con 18 puntos y cede el primer puesto.

Próximos partidos