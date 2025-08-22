River 1 – Libertad 1: igualdad tensa y clasificación por penales en el Monumental

River empató en el global, fue eficaz en la definición desde los doce pasos y avanzó a cuartos de final con Armani como figura.

Este jueves, en el estadio Monumental, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate igualó 1-1 con Libertad y se clasificó a cuartos de final tras ganar 3-1 en la tanda de penales.

El partido arrancó con mucha tensión. Durante el primer tiempo, Sebastián Driussi abrió el marcador para el local tras aprovechar un rebote (28’), aunque Libertad respondió con un cabezazo de Robert Rojas que marcó el 1-1 antes del cierre de la etapa inicial. El segundo tiempo fue intenso, con ambos equipos buscando la victoria, pero sin modificar el marcador.

En la definición desde los 12 pasos, Franco Armani se erigió como héroe: fue clave para atajar el último disparo rival y sellar el pase a cuartos por 3-1 en los penales.

River celebró una clasificación muy sufrida, y ahora enfrentará al vencedor del cruce entre Palmeiras y Universitario.