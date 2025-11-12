Rifa solidaria para ayudar a Gerardo Pedernera

Familiares y amigos organizan una rifa para acompañar a Gerardo Pedernera, vecino de Villa Carlos Paz, que atraviesa un largo proceso de recuperación tras una compleja cirugía intestinal.

Gerardo Pedernera, un querido vecino de la ciudad conocido por su trabajo de casi tres décadas en la venta de trapos de piso, enfrenta una difícil etapa de salud luego de una intervención quirúrgica realizada el 29 de septiembre.

La operación inicial, destinada a extirpar un pólipo en el intestino, derivó en graves complicaciones que lo mantuvieron varios días en terapia intensiva. Tras una segunda cirugía de urgencia por un infarto intestinal, Gerardo pasó por un delicado proceso de recuperación que incluyó internación prolongada, curaciones diarias y tratamientos antibióticos intensivos.

Actualmente, continúa su recuperación con una ileostomía temporal, que requerirá cuidados durante al menos seis meses. Para afrontar los gastos de medicamentos, insumos médicos y curaciones, su familia lanzó una rifa solidaria, destinada a sostener los costos mientras no puede retomar su actividad laboral.

“Mi papá le pone muchísima voluntad para salir adelante, pero no puede trabajar por ahora, y los gastos en remedios y materiales son muchos”, explicó su hija al difundir la iniciativa.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: Gerardo.pedernera.13, o adquiriendo números de la rifa llamando al 3541-682830 (Anahí).

Desde la familia agradecen profundamente a todas las personas que se han acercado, ayudado o rezado por su pronta recuperación.