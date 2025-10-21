Riestra 1-0 Instituto: el “Malevo” le ganó a la “Gloria” y se afirma en la cima de la Zona B

Un gol de Herrera permitió que el local se quede con tres puntos clave ante Instituto.

En el estadio Estadio Guillermo Laza y por la fecha 13 del Liga Profesional de Fútbol Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra venció 1 a 0 a Instituto este lunes, con un tanto decisivo que le permite mantenerse como líder del grupo.

El único gol del partido llegó a los 4’ del segundo tiempo a través de Jonathan Herrera, quien empujó al gol tras un centro que conectó al primer palo.

No se registraron expulsiones ni intervenciones del VAR que modificaran el resultado. Instituto tuvo mayor posesión, pero Riestra se mostró más efectivo, cerró bien los espacios y apostó a una contra que terminó definiendo el partido. Para el visitante fue una caída que lo complica en la pelea; para el local, un paso firme hacia la clasificación con autoridad.

Impacto en la tabla

Deportivo Riestra: 27 puntos, único líder de la Zona B.

27 puntos, único líder de la Zona B. Instituto: 15 puntos, 10° en la Zona B, fuera de puestos de playoffs.

Próximos partidos