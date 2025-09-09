Riesgo extremo de incendios en Córdoba: piden máxima prevención

La provincia se encuentra bajo alerta por el ingreso de vientos del norte este martes y miércoles. Rige la prohibición total de encender fuego hasta diciembre.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó que la provincia de Córdoba atraviesa un riesgo extremo de incendios forestales durante este martes y miércoles, debido al ingreso de vientos del sector norte.

“Según el pronóstico, el viento ingresará a partir del mediodía de este martes y estará presente también mañana miércoles, por eso pedimos a la población que colabore con la prevención y nos avise inmediatamente si detectan columnas de humo”, señaló el vocero Roberto Schreiner.

Líneas de emergencia

Ante la detección de focos ígneos, las autoridades recomiendan comunicarse de inmediato a:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Estado de alerta ambiental

Desde el 2 de junio está vigente en toda la provincia el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre. El decreto prohíbe expresamente encender fuego o realizar actividades que puedan originar focos.

Los especialistas explican que el período de mayor peligro comienza al finalizar el otoño y con las primeras heladas: la vegetación seca se convierte en material altamente combustible, sobre todo en valles y zonas serranas.