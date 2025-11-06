Ribetti pide que Lucero explique la falta de controles durante la “Rodada del Terror” en Villa Carlos Paz

El concejal de Juntos por Carlos Paz presentó un proyecto de resolución para que el secretario de Vinculación Institucional, Juan Manuel Lucero, brinde explicaciones sobre la movilización masiva de motociclistas ocurrida el pasado 1º de noviembre, conocida como “Rodada del Terror”. La iniciativa tomará estado legislativo en la sesión de este jueves, y Ribetti adelantó que pedirá su tratamiento sobre tablas.

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) presentó un proyecto de resolución para que el Concejo de Representantes convoque al secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Manuel Lucero, a fin de que informe sobre los hechos registrados en la madrugada del sábado 1º de noviembre de 2025, cuando una movilización de motociclistas —denominada popularmente “Rodada del Terror”— recorrió distintos sectores de la ciudad en el marco de celebraciones por Halloween.

El proyecto plantea que el funcionario sea citado “en los términos del artículo 32, inciso f, de la Carta Orgánica Municipal” para que brinde explicaciones formales sobre las acciones (o inacciones) del área a su cargo frente a la convocatoria, que reunió a más de un centenar de motos y generó alarma social en varios barrios de la ciudad.

Según los fundamentos, la caravana fue difundida públicamente con días de anticipación en redes sociales e incluyó un recorrido que llegó incluso a espacios peatonales de los barrios Los Eucaliptus, Sol y Lago y Santa Rita, donde vecinos registraron maniobras peligrosas y situaciones de riesgo.

Ribetti cuestiona la falta de medidas preventivas y controles anticipados por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y sostiene que la ausencia de operativos “puede interpretarse como una inacción institucional que convalida conductas que vulneran la paz vecinal y la seguridad pública”.

El proyecto solicita que Lucero presente un informe detallado —por escrito o en forma presencial ante el Concejo— sobre diversos puntos, entre ellos:

si su área tuvo conocimiento previo de la convocatoria difundida en redes;

qué medidas de prevención o disuasión se tomaron;

por qué no se impidió la circulación de motocicletas en espacios peatonales;

si existen protocolos vigentes para actuar ante este tipo de eventos;

y qué acciones concretas se adoptarán para evitar su reiteración.

También pide explicaciones sobre la coordinación actual con la Policía de la Provincia, la existencia de operativos de control nocturno, y la cantidad de denuncias por ruidos molestos, conducción temeraria o uso indebido de espacios públicos registradas durante el último año.

El proyecto de resolución tomará estado legislativo en la sesión de este jueves, y Ribetti adelantó que solicitará su tratamiento sobre tablas.