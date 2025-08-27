Ribetti impulsa la incorporación de QR y tarjetas para el pago del transporte urbano de Villa Carlos Paz

El concejal Daniel Ribetti presentó un proyecto de ordenanza para que los colectivos del sistema de transporte urbano acepten tarjetas de débito y crédito, transferencias y pagos con QR, además del sistema actual. La iniciativa tomará estado legislativo este jueves y el edil pedirá su tratamiento sobre tablas.

El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, ingresó un proyecto de ordenanza que busca modernizar los medios de pago del transporte urbano de pasajeros en Villa Carlos Paz. La propuesta dispone la incorporación de tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias y códigos QR como alternativas para abonar el pasaje, sin dejar de lado el método vigente.

En los fundamentos, Ribetti sostiene que “la necesidad de modernizar los medios de pago para facilitar el acceso y mejorar la experiencia de los usuarios se hace especialmente notoria en períodos de alta demanda turística”.

El edil recuerda además que “la implementación de la Ordenanza N° 6328 (Tarjeta Visitante) no ha cumplido con los objetivos previstos debido a reiterados incumplimientos por parte de la empresa concesionaria y a la falta de control del Departamento Ejecutivo Municipal, dejando desprotegidos a los usuarios del servicio”.

Concejal Daniel Ribetti.

Otro de los puntos señalados es la falta de avances en el convenio con el sistema SUBE: “La Ordenanza N° 7019 del 23 de noviembre de 2023 autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un convenio con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el cual aún no se ha puesto en funcionamiento efectivo”.

Ribetti también hizo referencia a situaciones recientes ocurridas en Playas de Oro, donde choferes de colectivos se negaron a trasladar pasajeros que intentaban pagar en efectivo. Según el concejal, esto “vulnera el derecho al acceso al servicio público”.

Lo que establece el proyecto

El texto dispone que el Departamento Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para reglamentar e implementar los nuevos medios de pago, debiendo informar al Concejo sobre los avances al cumplirse ese plazo.

Próxima sesión

El expediente tomará estado legislativo en la sesión de este jueves y Ribetti adelantó que pedirá el tratamiento sobre tablas, por lo que dependerá exclusivamente de la voluntad del oficialismo poder avanzar e incorporar estos nuevos medios de pago en el transporte urbano.