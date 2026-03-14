Revello pidió terminar con la manipulación de los datos turísticos y reclamó estadísticas creíbles

El concejal y referente de Emilio Iosa en el Concejo de Representantes sostuvo que ni el oficialismo ni la oposición deberían usar las estadísticas del turismo para ganar discusiones políticas. Reclamó información creíble, metodologías modernas y un sistema de medición consensuado para planificar el desarrollo de Villa Carlos Paz.

En medio de la polémica por los números del turismo en Villa Carlos Paz, el concejal Fernando Revello, referente de Emilio Iosa en el Concejo de Representantes, fijó posición sobre el debate y planteó que la discusión de fondo no debería quedar atrapada en una pulseada política entre oficialismo y oposición, sino centrarse en un punto básico: la credibilidad de las estadísticas.

“No está bien manipular los números del turismo ni a favor del gobierno ni de la oposición. Cuando las cifras se usan para ganar una discusión política, se termina perdiendo algo mucho más importante: la capacidad de planificar”, afirmó.

Con esa definición, Revello buscó marcar distancia tanto de los discursos excesivamente optimistas como de las lecturas que, a su entender, también pueden deformar la realidad si se usan con lógica partidaria. Su planteo parte de una idea central: en una ciudad donde el turismo es uno de los motores principales de la economía, discutir cifras no es una cuestión menor ni un simple cruce discursivo, sino un asunto que impacta directamente sobre la planificación pública y privada.

“Si los datos no reflejan la realidad, las decisiones tampoco serán correctas”

Según explicó, el problema no pasa solo por la discusión sobre cuántos turistas llegaron, cuál fue la ocupación o cuánto dinero se movió durante la temporada, sino por las consecuencias que tiene construir políticas públicas sobre información que no inspire confianza.

“Si las estadísticas no reflejan lo que realmente está pasando, las decisiones que se toman después tampoco van a ser correctas. Y eso termina afectando a toda la ciudad”, señaló.

En esa línea, remarcó que la utilización política de los números termina desvirtuando el análisis real del movimiento turístico y dificulta cualquier estrategia seria de desarrollo. Para Revello, la ciudad necesita recuperar una base mínima de confiabilidad en sus indicadores si pretende sostener al turismo como actividad central y pensar políticas de mediano y largo plazo.

El impacto sobre comerciantes, emprendedores y trabajadores

Uno de los puntos más fuertes del planteo del concejal apunta al efecto concreto que estas distorsiones pueden tener sobre quienes viven del turismo en la ciudad.

Revello sostuvo que los principales perjudicados cuando se fuerzan las estadísticas, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición, son los comerciantes, emprendedores y trabajadores del sector. “Cuando se construye un relato optimista que no coincide con la realidad, los comerciantes planifican inversiones o contrataciones que después no pueden sostener”, advirtió.

Pero también marcó que el problema no va en un solo sentido. “Y cuando se instala una mirada excesivamente negativa también se genera un daño, porque desalienta la actividad y desde nuestro espacio no queremos dinamitar la esperanza de los carlospacenses, todo lo contrario”, agregó.

Con esa afirmación, Revello intentó ubicarse en una posición de equilibrio dentro del debate: crítico de cualquier intento de manipulación, pero también distante de un uso destructivo o meramente electoralista de la crisis o de los malos indicadores.

Un sistema de medición profesional y consensuado

Para el concejal, la salida no pasa por seguir profundizando la pelea política alrededor de las cifras, sino por construir un sistema de medición del turismo que tenga legitimidad, rigor técnico y aceptación en los distintos sectores involucrados.

“Con Emilio Iosa y el resto del equipo pensamos que las estadísticas tienen que ser una herramienta de gestión, no un instrumento de propaganda política”, sostuvo.

A partir de esa premisa, planteó la necesidad de avanzar hacia metodologías modernas de medición que permitan conocer con mayor precisión la cantidad de visitantes, el gasto turístico y el impacto real sobre la economía local. La idea, según explicó, es que ese sistema no quede encerrado en la lógica del gobierno de turno, sino que pueda construirse con criterios profesionales y con participación tanto del sector público como del privado.

“Solo con datos creíbles se pueden diseñar estrategias para mejorar la oferta, atraer nuevos mercados y sostener el crecimiento del destino”, expresó.

“La ciudad necesita mirar el largo plazo”

En el tramo final de su opinión, Revello llamó a bajar el tono del enfrentamiento político alrededor del tema turístico y a despartidizar la discusión sobre los números.

“La ciudad necesita mirar el largo plazo. Si queremos que el turismo siga siendo el motor económico de Carlos Paz, lo primero que tenemos que cuidar es la veracidad de los datos y dejarnos de chicanas y agresiones”, afirmó.

Y cerró con una advertencia que resume el eje de todo su planteo: “Porque cuando se manipulan los números, en última instancia se termina perjudicando a los vecinos y a quienes trabajan todos los días para que la ciudad funcione”.

Con esa postura, Revello sumó una voz distinta a la controversia por el balance turístico: no centrada en defender o atacar una cifra puntual, sino en cuestionar el uso político de las estadísticas y en reclamar que el debate vuelva a apoyarse en un principio básico para cualquier ciudad que pretende planificar en serio su principal actividad económica: datos confiables, transparentes y útiles para tomar decisiones.