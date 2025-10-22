Renunció el canciller Gerardo Werthein en medio de tensiones internas en el Gobierno

El ministro de Relaciones Exteriores presentó su dimisión al presidente Javier Milei tras días de rumores sobre su continuidad. La salida se produce en la antesala de una reestructuración del Gabinete nacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein, presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, confirmaron fuentes oficiales. La decisión, que venía gestándose desde hace varios días, se formalizó justo en el día del cumpleaños número 55 del canciller, que lo celebró en Olivos junto a su entorno cercano.

La dimisión ocurre en un contexto de tensiones internas dentro del Ejecutivo y mientras el mandatario prepara una reestructuración del Gabinete tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Desgaste y diferencias políticas

La continuidad de Werthein se había puesto en duda en las últimas semanas, especialmente después de las críticas por la desorganización en la reunión entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. La relación entre ambos gobiernos había sido uno de los principales ejes de la gestión del canciller, quien fue embajador argentino en Estados Unidos antes de asumir en el Palacio San Martín.

A ello se sumaron los rumores sobre el eventual ingreso de Santiago Caputo al Gabinete, lo que habría generado malestar en el entorno de Werthein, que percibía un desplazamiento de su influencia en la política exterior. Desde el núcleo más cercano a Caputo, conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, hubo críticas abiertas hacia el diplomático tras el encuentro presidencial en Washington.

Un año al frente del Palacio San Martín

Werthein había asumido la conducción de la Cancillería hace casi un año, en reemplazo de Diana Mondino, quien dejó el cargo en medio de diferencias con la cúpula libertaria. La salida de Mondino se precipitó luego del voto argentino en la ONU contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, una postura que generó el enojo del presidente.

El ahora exministro, empresario y dirigente deportivo con trayectoria en el Comité Olímpico Internacional, había sido uno de los primeros aliados externos de Milei y un interlocutor clave con Washington y organismos financieros.

Hasta el momento, no se informó quién ocupará su lugar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.