Reidel renunció a Nucleoeléctrica en medio de sospechas de corrupción y asume un nuevo directorio

El físico y economista Demián Reidel dejó la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. en medio de acusaciones por sobreprecios, y será reemplazado por el bioquímico especializado en seguridad nuclear Juan Martín Campos, en el marco de una reconfiguración del esquema de conducción del sector nuclear.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demián Reidel, presentó este lunes su renuncia al frente de la compañía, luego de quedar bajo sospecha por presuntas maniobras de corrupción vinculadas a sobreprecios en servicios de limpieza y prestaciones tecnológicas.

Fuentes oficiales confirmaron que el cargo será asumido por Juan Martín Campos, quien fue designado como nuevo presidente del directorio y pasará a liderar la empresa clave del sistema nuclear argentino.

Reidel, físico y economista, llegó a Nucleoeléctrica como hombre de extrema confianza del presidente Javier Milei, con quien mantiene una relación personal desde antes de su desembarco en la función pública. Tras haber renunciado en julio de 2025 al rol de asesor presidencial para integrarse al directorio de la firma, ahora se abre la posibilidad de que continúe vinculado al Gobierno en calidad de asesor, pese a su salida de la conducción de NA-SA.

Reconfiguración del sector nuclear y nombres clave

La renuncia se produjo en paralelo a un proceso más amplio de renovación de autoridades en el ámbito energético, en el que —según trascendió— el único nombre que se mantuvo fue el de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Chaher es señalado como una pieza central en el esquema de privatizaciones que impulsa la administración nacional e integra el círculo político asociado al asesor presidencial Santiago Caputo.

Tras la asamblea de accionistas, el nuevo directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. quedó encabezado por Juan Martín Campos, bioquímico especializado en seguridad nuclear y reactores, mientras que la vicepresidencia quedó en manos del ingeniero químico Martín Porro, quien también preside la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Las demás direcciones quedaron integradas por:

El abogado Diego Chaher .

. El ingeniero químico Diego Garde , especialista en tecnología nuclear formado en el Instituto Balseiro .

, especialista en tecnología nuclear formado en el . Javier Grinspun, designado por la CNEA.

El mensaje oficial y los objetivos del nuevo directorio

A través de su cuenta en la red social X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, oficializó los cambios y marcó los ejes políticos de la nueva conducción de NA-SA.

“Me complace anunciar que en el día de la fecha, debido al traspaso de las acciones de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, celebramos asamblea para designar al nuevo Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el cual tendrá como mandato sostener los más altos estándares de seguridad y operación, completar la incorporación de capital privado y culminar la extensión de vida de Atucha I”, sostuvo.

En el mismo mensaje, el funcionario agregó: “Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”.