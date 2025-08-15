Región Centro: nace el Foro de Defensorías del Pueblo para articular políticas y proteger derechos

El acta constitutiva se firmó en Santa Fe y busca fortalecer la cooperación institucional y la defensa de los derechos humanos en un marco federal.

Las Defensorías del Pueblo de Córdoba, Santa Fe y Paraná (Entre Ríos) formalizaron la creación del Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro con la firma de un acta constitutiva en Santa Fe de la Vera Cruz el pasado 14 de agosto.

El nuevo espacio busca consolidar la articulación regional entre defensorías, fomentar la cooperación técnica y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en el marco del Estado de Derecho.

“Este paso es mucho más que una firma: es la reafirmación del compromiso de las Defensorías del Pueblo con el federalismo real, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el trabajo conjunto frente a los desafíos comunes”, sostuvo Carlos Miguel Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba, quien fue designado Presidente Pro Tempore del Foro.

El acta retoma el espíritu fundacional de 2005 y proyecta una nueva etapa de integración institucional. Entre sus objetivos figuran coordinar acciones interjurisdiccionales, impulsar la creación de defensorías en territorios donde no existen, promover buenas prácticas, fortalecer vínculos con organismos públicos y privados y garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales en toda la Región Centro.

El Foro estará integrado por defensores provinciales y municipales de las tres provincias y contará con una Junta de Defensores/as, un Presidente y dos Vicepresidencias pro tempore. En esta etapa, junto a Galoppo, fueron designados Marcia López (Paraná) como Vicepresidenta Primera y Arístides Javier Lasarte (Santa Fe) como Vicepresidente Segundo.

En su mensaje, Galoppo subrayó que este espacio “es un compromiso ético y moral con el futuro, que se construye a partir del diálogo, la cooperación y el compromiso con el bienestar común”, y remarcó que “la unión y el diálogo pueden ser herramientas poderosas para sortear la incertidumbre del futuro y resolver los problemas del presente”.

La sede administrativa provisoria funcionará en la ciudad de Córdoba, en la Defensoría del Pueblo provincial, hasta la aprobación del Estatuto definitivo.

Durante el encuentro, además, se firmó un acuerdo con la Federación Iberoamericana del Ombudsperson y se celebró el 35° aniversario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.