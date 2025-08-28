Recolección de residuos: oficialismo aprobará un nuevo aumento para COTRECO con efecto retroactivo

El intendente Esteban Avilés envió al Concejo de Representantes un convenio que aplica una nueva actualización del contrato con la empresa de higiene urbana y reconoce una deuda acumulada de más de 103 millones de pesos. El bloque oficialista de Carlos Paz Unido garantiza una aprobación rápida en la sesión de este jueves.

El intendente Esteban Avilés remitió al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza que busca aprobar un convenio con COTRECO S.A., la empresa encargada de la recolección de residuos y barrido en Villa Carlos Paz. El acuerdo contempla una nueva re-determinación de precios del servicio y el pago de diferencias acumuladas entre marzo y julio de 2025, lo que implica un incremento retroactivo en los valores del contrato.

De acuerdo al expediente, los montos actualizados son los siguientes:

Marzo 2025 : servicio normal y diferencial $423.955.816,53 ; adicionales de barrido y poda $24.801.991,46 .

: servicio normal y diferencial ; adicionales de barrido y poda . Abril 2025 : servicio normal y diferencial $433.265.886,26 ; adicionales $18.782.998,76 .

: servicio normal y diferencial ; adicionales . Desde mayo 2025: servicio normal y diferencial $435.839.485,62; adicionales $18.894.569,77.

A estos valores se suma el reconocimiento de una deuda retroactiva por diferencias en los pagos ya realizados:

Marzo: $11.526.139,47

Abril: $21.074.858,90

Mayo, junio y julio: $71.280.087,81 (a razón de $23.760.029,27 por mes)

(a razón de por mes) Total retroactivo: $103.881.086,18

El tratamiento está previsto para la sesión de este jueves 28 de agosto, donde el bloque oficialista de Carlos Paz Unido, que cuenta con mayoría automática, anticipa una aprobación expeditiva del convenio.