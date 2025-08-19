Real Madrid 1 – Osasuna 0: debut prometedor de Mastantuono en la ajustada victoria blanca

El argentino de 18 años tuvo su estreno en el Bernabéu en un triunfo que se definió con un penal de Mbappé.

El martes 19 de agosto, en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid inició la temporada de LaLiga 2025-26 con un triunfo 1-0 sobre Osasuna. El estreno de Xabi Alonso como entrenador se combinó con una noche especial para el joven argentino Franco Mastantuono, que debutó en el primer equipo.

El partido se abrió en el segundo tiempo: a los 51 minutos, Kylian Mbappé convirtió de penal tras una falta de Juan Cruz dentro del área. El tanto fue suficiente para que el Madrid asegurara sus primeros tres puntos, aunque el resultado quedó corto frente a la superioridad mostrada en varios tramos del encuentro.

La gran noticia fue el ingreso de Mastantuono, de apenas 18 años, que tuvo un debut prometedor. Se animó a pedir la pelota, generó una chance clara con un disparo desde la medialuna que el arquero desvió, y dejó una imagen positiva ante el público merengue.

El cierre del encuentro tuvo tensión extra por la expulsión de Abel Bretones en tiempo de descuento, aunque el marcador no se modificó. Real celebró el triunfo y la aparición de una joya que ya genera ilusión entre los hinchas.