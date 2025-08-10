Ramón Mestre responsabilizó a De Loredo y Ferrer por el quiebre de la UCR Córdoba y rechazó una alianza con Milei

El exintendente de la ciudad de Córdoba aseguró que un acuerdo con La Libertad Avanza sería “humillante” para el radicalismo y acusó a los líderes de Generación X de priorizar ese acercamiento.

Tras el quiebre de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba y la caída de las internas partidarias impuestas por la Justicia Electoral, Ramón Mestre realizó declaraciones en distintos medios responsabilizando al diputado Rodrigo de Loredo y al presidente del Comité Provincia, Marcos Ferrer, por la crisis interna.

“Nosotros lo pusimos a Ferrer para que lleve adelante la conducción del partido. Me parece que él tiene que estar a la altura de las circunstancias; si no, tendrá que tomar una decisión de qué hacer. Él es responsable de este proceso de depreciación institucional. Él y De Loredo, porque son los que conducen la mayoría del radicalismo”, afirmó Mestre en diálogo con Voz y Voto.

El exintendente consideró que un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) sería “humillante” para la UCR y remarcó sus diferencias con el presidente Javier Milei: “De Loredo y su equipo venían planteando la posibilidad de hacer una alianza con La Libertad Avanza, pero nosotros no tenemos nada que ver con La Libertad Avanza”.

En declaraciones a FORUM, Mestre cuestionó la coherencia de esa propuesta: “¿Cómo hago yo para ir a pedir el voto para De Loredo cuando La Libertad Avanza trabaja en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores, en contra de la educación, en contra de la salud, en contra de las industrias?”.

Según el dirigente, la prioridad de De Loredo y Ferrer era cerrar un acuerdo con LLA, lo que generó una diferencia “insalvable” con su sector. Además, criticó que “no pueden, entre cuatro paredes, 20, 50, 100 personas decidir el rumbo y la historia del radicalismo”, reivindicando banderas históricas de la UCR como la educación, la división de poderes y el respeto irrestricto a la Justicia.