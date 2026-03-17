Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y volvió al triunfo en Avellaneda

La Academia se impuso 2 a 0 este lunes en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Adrián “Maravilla” Martínez marcó los dos goles del equipo de Gustavo Costas, que volvió a meterse en zona de clasificación en la Zona B.

Racing derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto este lunes en el estadio Presidente Perón, en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Academia resolvió el encuentro en el segundo tiempo y consiguió un triunfo importante para acomodarse otra vez entre los equipos que hoy avanzan a la próxima instancia.

El gran protagonista de la noche fue Adrián “Maravilla” Martínez, autor de los dos goles del partido. El delantero regresó al once titular tras su lesión y definió la historia con un doblete que le permitió a Racing destrabar un trámite que, hasta ese momento, venía siendo más cerrado de lo esperado.

Más allá del resultado, Racing no necesitó brillar para imponerse. Tuvo mayor iniciativa, controló mejor el desarrollo y aprovechó su jerarquía en el tramo decisivo, frente a un rival que generó muy poco peso ofensivo y volvió a mostrar dificultades para sostenerse en la categoría.

Con esta victoria, Racing cortó la secuencia irregular de fechas anteriores, estiró su invicto y quedó mejor posicionado en la pelea de la Zona B. Para Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, la derrota significó otro golpe en una campaña que lo tiene en la parte baja y en un momento de inestabilidad futbolística.

En la próxima fecha, Racing visitará a Belgrano este sábado a las 22.15, mientras que Estudiantes de Río Cuarto será visitante de River este domingo a las 17.45.