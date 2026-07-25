Racing sufrió, venció a Gimnasia y comenzó el Clausura con una victoria

La Academia se impuso por 2-1 en Avellaneda con goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo. Bautista Barros Schelotto había igualado para el Lobo, que desperdició un penal y reclamó otra infracción dentro del área sobre el final.

Racing derrotó este viernes por 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Presidente Perón y comenzó con una victoria su participación en la Zona B del Torneo Clausura.

Matko Miljevic, a los 5 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para la Academia. Bautista Barros Schelotto igualó a los 31, mientras que Nazareno Colombo, a los 23 del complemento, convirtió de cabeza el gol decisivo.

El equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda golpeó prácticamente desde el vestuario. Después de una salida defectuosa entre Nelson Insfrán y Renzo Giampaoli, Matías Zaracho recuperó y habilitó a Miljevic, quien definió con un remate suave y esquinado para establecer el 1-0.

Gimnasia logró acomodarse con el paso de los minutos y comenzó a encontrar espacios. La igualdad llegó mediante una acción preparada rápidamente por Ignacio Fernández, quien ejecutó un tiro libre hacia Pedro Silva Torrejón. El lateral lanzó un centro bajo y Barros Schelotto apareció por el segundo palo para marcar el 1-1.

El Lobo tuvo una oportunidad inmejorable para completar la remontada antes del descanso. Una mano de Gonzalo Escudero dentro del área fue sancionada como penal, pero Facundo Cambeses contuvo el débil remate de Marcelo Torres. El delantero se lesionó durante la ejecución y debió ser reemplazado inmediatamente.

La atajada mantuvo en partido a Racing, que recuperó el control durante el complemento. A los 23 minutos, Miljevic envió la pelota desde la derecha y Colombo ganó en el área con un cabezazo cruzado para marcar el 2-1.

Gimnasia no renunció al empate y volvió a exigir a Cambeses mediante un remate de Agustín Auzmendi. El arquero respondió nuevamente y terminó convertido en una de las figuras del encuentro.

El cierre estuvo acompañado por una jugada polémica. Santiago Sosa intentó despejar dentro del área y golpeó a Auzmendi, quien se había interpuesto en la trayectoria. Los jugadores visitantes reclamaron penal, pero el árbitro Nicolás Ramírez dejó continuar y no fue convocado por el VAR para revisar la acción.

Racing defendió la ventaja durante los minutos finales y aseguró sus primeros tres puntos. El resultado también significó el primer triunfo de Vojvoda ante el público del Cilindro, después de haber iniciado su ciclo con la goleada sobre Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Lo que viene

Racing visitará a Rosario Central el martes 28 de julio, a las 21.15, en el Gigante de Arroyito, por la segunda fecha de la Zona B.

Gimnasia buscará recuperarse el miércoles 29, desde las 19.15, cuando reciba a River en el Bosque.