Racing ganó en Alberdi, frenó a Belgrano y llega entonado al clásico de Avellaneda

La Academia se impuso 2 a 1 este sábado en el Gigante de Alberdi, por la fecha 12 del Torneo Apertura. Adrián “Toto” Fernández abrió la cuenta para la visita, Lucas Zelarayán empató para el Pirata y Marcos Di Césare marcó el gol del triunfo para el conjunto de Gustavo Costas.

Racing derrotó 2 a 1 a Belgrano este sábado en Córdoba, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura, y consiguió una victoria importante para seguir prendido en la pelea de la Zona B.

La Academia se puso en ventaja en el primer tiempo con un gol de Adrián “Toto” Fernández, en un trámite en el que aprovechó mejor sus momentos y encontró espacios para lastimar. Sin embargo, Belgrano reaccionó antes del descanso y llegó al empate por intermedio de Lucas Zelarayán, que volvió a hacerse sentir en un partido de peso para el Pirata.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo intenso y parejo, con un local que intentó asumir el protagonismo y una visita que encontró respuestas en momentos clave. Uno de los pasajes decisivos del encuentro fue el penal que Facundo Cambeses le atajó a Nicolás “Uvita” Fernández, una jugada que sostuvo a Racing en un momento delicado.

Poco después, Marcos Di Césare apareció para convertir el 2 a 1 definitivo y darle a Racing tres puntos valiosos en una cancha siempre exigente. El conjunto de Gustavo Costas mostró carácter en un duelo incómodo y logró cerrar una victoria que lo fortalece de cara a lo que viene.

Para Belgrano, la derrota significó dejar pasar una chance importante de afirmarse arriba en su zona. Más allá de algunos tramos favorables, el Pirata no consiguió sostener el empate ni capitalizar su momento cuando tuvo la oportunidad de pasar al frente.

En la próxima fecha, Racing visitará a Independiente en el clásico de Avellaneda, mientras que Belgrano será local ante Deportivo Riestra.