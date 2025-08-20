Racing 3 – Peñarol 1: clasificación épica con goles de Martínez y Pardo sobre el final

La Academia dio vuelta la serie y selló su pase a cuartos con un cabezazo decisivo en el segundo minuto de descuento.

Este martes, en el estadio Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing derrotó 3-1 a Peñarol y se metió entre los ocho mejores del continente.

El local comenzó dando señales desde el primer minuto: a los 7’, Adrián “Maravilla” Martínez puso el 1-0 tras aprovechar un rebote en el área. Peñarol respondió rápido con un cabezazo de Nahuel Herrera desde un córner, que dejó todo igual. El partido siguió uniforme hasta el segundo tiempo, con el conjunto argentino intentando manejar la tenencia.

La definición llegó tarde. A los 83’, Martínez apareció nuevamente y convirtió de penal tras una falta dentro del área, complicando aún más las aspiraciones uruguayas. La locura estalló en el descuento: cuando ya parecía que la serie se definía en penales, Franco Pardo conectó de cabeza un tiro libre al segundo palo y desató la fiesta en Avellaneda con el 3-1 definitivo.

Racing celebró una noche memorable y se transformó en uno de los equipos argentinos que avanzan a cuartos de final en esta edición, donde enfrentará a Vélez Sarsfield.